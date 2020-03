Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Suara (Ku Berharap) - Hijau Daun, Main dari C

Chord dan Lirik Lagu Hijau Daun Suara (Ku Berharap)

BANGKAPOS.COM -- Lagu berjudul Suara (Ku Berharap) yang dipopulerkan oleh grop Band Hijau Daun ini sempat populer di zamannya.

Dirilis tahun 2011 silam, lagu ini hingga kini tidak lekang oleh waktu untuk dinikmati, apalagi sambil berkaroke.

Lagu yang berkisah tentang cinta ini juga menarik jika dinikmati sambil bergitar.

Berikut chord dan liriknya untuk anda seperti dilansir dari Tribunsolo.com.

Intro : C..Am..F..G..

.

C

di sini aku masih sendiri

Am

merenungi hari-hari sepi

F

aku tanpamu..uuu..

G

masih tanpamu…..

.

C

bila esok hari datang lagi

Am

bu coba 'tuk hadapi semua ini

F Em Dm

meski tanpamu..uuu..ooo..

G C

meski tanpamu…..

.

Am Em Dm

bila aku dapat bintang yang berpijar

Am Em F

mentari yang tenang bersamaku disini

Am Em Dm

ku dapat tertawa menangis merenung

Am G

di tempat ini aku bertahan…..

.

Reff I:

C Am

suara dengarkanlah aku

F Em Dm

apa kabarnya pujaan hatiku

G Em Am

aku disini menunggunya

F Em Dm G

masih berharap di dalam hatinya..aaa..

.

C Am

suara dengarkanlah aku

F Em Dm

apakah aku selalu di hatinya

G Em Am

aku di sini menunggunya

F Em Dm G

masih berharap di dalam hatinya..aa..

.

C

dan aku masih tetap di sini

Am

ku lewati semua yang terjadi

F Em Dm

aku menunggumu..ooo..

G C

aku menunggu…..

.

Musik : Am G F..C G F..

Dm..Em..F..G…..

.

Reff II:

C Am

(suara dengarkanlah aku)

F Em Dm

(apa kabarnya pujaan hatiku)

G Em Am

aku disini menunggunya

F Em Dm G

masih berharap di dalam hatinya..aaa..

.

C Am

suara dengarkanlah aku

F Em Dm

apakah aku ada di hatinya

G Em Am

aku di sini menunggunya

F Em Dm G

masih berharap di dalam hatinya..

.

C G Am

suara dengarkanlah aku

F Em Dm

apa kabarnya pujaan hatiku

G Em Am

aku disini menunggunya

F Em Dm G

masih berharap di dalam hatinya..ooo

.

C Am

(suara dengarkanlah aku)..

.

Outro : F Em Dm G..C

