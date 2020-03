Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Tua Tua Keladi' - Anggun C Sasmi, Main dari G

BANGKAPOS.COM -- Lagu tua tua keladi cukup melegnda dan banyak dinyanyikan penyanyi.

Sebut saja Anggun, ada juga group vokal T2 dan masih banyak lagi yang mengcovernya.

Berikut bangkapos.com bagikan untuk anda chord dan lirik lagu populer tua tua keladi yang dipopulerkan oleh Anggun C Sasmi seperti dilansir dari Tribunsolo.com.

Intro : G…..

G G G G -F-C

.

G

kata katanya selangit

G

tersenyum penuh misteri

G

matanya membikin ngeri

G

semua gadis gadis remaja

D C

gaya lelaki katanya selalu

G G -F-C

begitu..

.

G

dia bilang aku cantik

G

diapun bilangku menarik

G

dia bilang body ku asik

G

hingga dada ini deg degan

D C

mulut lelaki katanya selalu

G

begitu..

D C

apa lagikah yang masih suka

D G

dengan gadis remaja..

.

*)

C D G -F#m-Em-D

engkau lupakan anak cucumu

C D G

hanya demi kenikmatan

C D G -F#m -Em-D

harga dirimu bahkan terbuang

A D

yang ada hanya rayuan..wo ooo..

.

Reff:

G

mengaku bujangan

D

kepada setiap wanita

C D G

ternyata cucunya segudang..

.

Musik : G D C D G..[2x]

.

*)

C D G -F#m-Em-D

engkau lupakan anak cucumu

C D G

hanya demi kenikmatan

C D G -F#m -Em-D

harga dirimu bahkan terbuang

A D

yang ada hanya rayuan..wo ooo..

.

Reff:

G

mengaku bujangan

D

kepada setiap wanita

C D G G -F-C

ternyata cucunya segudang..

.

G

mengaku bujangan

D

kepada setiap wanita

C D G G -F-C

ternyata cucunya segudang..

.

G

mengaku bujangan

D

kepada setiap wanita

C D G

ternyata cucunya segudang..woo..!!

.

G

mengaku bujangan

D

kepada setiap wanita

C D G G -F-C

ternyata cucunya segudang..

.

G

mengaku bujangan

D

kepada setiap wanita

C D G G -F-C

ternyata cucunya segudang..

.

G

mengaku bujangan

D

kepada setiap wanita

C D G G -F-C

ternyata cucunya segudang..

.

G

mengaku bujangan

D

kepada setiap wanita

C D G G -F-C

ternyata cucunya segudang..'Hu.. uuu..'

