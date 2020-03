Tiga Tersangka Narkoba Diringkus Polisi Saat Operasi Menumbing 2020, Satu Tersangka Simpan 20 Paket

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Jajaran Satuan Reserse Narkotika Polres Pangkalpinang, berhasil menjaring tujuh tersangka penyalahgunaan narkoba, dalam Operasi Antik Menumbing 2020.

Operasi yang berlangsung selama 12 hari, dimulai, Senin (24/2/2020) hingga Rabu (6/3/2020), Selasa (10/3/2020) Polres Pangkalpinang lakukan konferensi pers terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut.

Tujuh dari tiga tersangka merupakan target operasi (TO), Operasi Menumbing 2020. Ketiga tersangka yang merupakan TO tersebut, ditangkap di lokasi yang berbeda.

Tersangka yang pertama kali ditangkap bernama, Hendri alias Andri alias Datok. Hendri ditangkap oleh Sat Narkoba di perumahan Tanjung Bunga Cluster Seruni J20, Kelurahan Temberan Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkalpinang. Senin (24/2/2020) sekitar pukul 21.00 WIB.

Kemudian pelaku dilakukan penggeledahan ditemukan dua paket atau bungkus bening yang narkotika jenis sabu.

Kedua tersangka penyalahgunaan narkoba yang ditangkap bernama, Yoki Candra alias Yoki, ia ditangkap di Gang Permata, Semabung Baru, Girimaya Kota Pangkalpinang. Rabu (26/2/2020) pukul 23.00 WIB.

Dia merupakan perantara dalam jual beli, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika yang diduga jenis sabu sebanyak lima paket atau bungkus berikut barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika tersebut.

Sementara itu, Firmansyah alias Athok ditangkap di Jalan Gang Batu Giok II, Batuintan, Girimaya, Pangkalpinang. Senin (26/2/2020) Pukul 23.45 WIB.

Dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan ditemukan 20 paket atau bungkus narkotika jenis sabu di dalam rumah tersebut.

"Dari tangan Datok, polisi berhasil mengamankan barang bukti dua paket narkotika jenis sabu, satu unit sepeda motor, dan dua unit HP," ungkap Wakil Kepala Polres Pangkalpinang, Kompol Erlichson Pasaribu, didamping Kabag Ops Kompol Jadiman Sihotang dan Kasat Narkoba Polres Pangkalpinang IPTU Chandra Satria AP, dalam konferensi pers, Selasa (10/3/2020) di Aula Anton Sujarwo, Polres Pangkalpinang,

Selanjutnya, dari tangan Yoki Candra alias Yoki berhasil diamankan barang bukti lima paket Sabu,

dua unit handphone dan satu unit sepeda motor.

Sementara dari tangan Firmansyah alias Athok, diamankan barang bukti 20 paket narkotika jenis sabu dua unit handphone.

"Para tersangka melanggar Pasal 114 dan Pasal 112 Jo Pasal 132 dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun. Operasi Antik Menumbing Tahun 2020 terdapat tiga orang TO dan empat orang Non TO," tegas Erlichson.

(Bangkapos.com/Yuranda)