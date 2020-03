Dimulai Sebelum Ada Perang Dunia, Inilah 4 Fakta Sejarah Turnamen All England

Pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, berpose dengan medali dan trofi juara All England Open 2019 di atas podium kampiun di Arena Birmingham, Birmingham, Inggris, Minggu (10/3/2019).

BANGKAPOS.COM -- Dimulai sebelum perang dunia dimulai, All England menjadi turnamen bulu tangkis paling tua di dunia.

Tentunya perjalanan panjang tunamen yang usianya sudah lebih dari 120 tahun ini meninggalkan banyak catatan sejarah.

Fakta-fakta yang tersaji juga dijamin bakal menambah wawasan kalian seputar olahraga badminton.

Bolasport telah mengumpulkan sejumlah fakta menarik mengenai All England. Mungkin tanpa basa-basi langsung saja kita bahas fakta seputar All England satu per satu.

1. Dimulai Sejak Tahun 1899

Logo All England (ist)

Kejuaraan bulu tangkis All England merupakan turnamen yang dimulai pada tahun 1899. Sejak saat itu, Inggris menjadi negara yang paling dominan sebelum akhirnya dominasinya perlahan-lahan pindah ke negara-negara lain.

Selama empat dekade tepatnya mulai dari tahun 1954, kejuaraan diadakan di Arena Wembley, London.

Namun kemudian sejak tahun 1994, venue pertandingan dipindahkan di Arena Birmingham, Inggris, hingga saat ini.

2. Pernah Dibatalkan Karena Perang Dunia

Ganda campuran Indonesia Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir bersiap mengembalikan kok ke arah ganda China, Chai Biao/Tang Jinhua pada babak kedua All England 2014 di National Indoor Arena, Birmingham. Tontowi/Liliyana menang 21-19, 21-9. (PBSI)

Ajang bergengsi yang satu ini pernah mendapatkan dua masalah, yang pertama tepatnya tahun 1915-1919 sedangkan yang kedua di tahun 1940-1946.