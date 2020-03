Harga Drone Maret 2020, Mulai Rp 1 Jutaan Hingga Rp 239 Juta

BANGKAPOS.COM - Saat ini kemajuan mesin di dunia semakin tak terbendung. Terlebih dengan adanya drone atau pesawat tanpa awak atau Pesawat nirawak (EN: Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat UAV atau sering disebut sebagai dron)

Drone adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri, menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya, bisa digunakan.

Memiliki sebuah drone saat ini menjadi kebutuhan terutama untuk aktivitas seseorang yang ingin menggunakan kemampuan sebuah mesin terbang.

Kami mereferesnikan harga drone jika kamu ingin memiliknya.

Berikut Daftarnya seperti dikutif dari bhinneka :

* MERK DJI

DJI Mavic Pro EU Rp 14.999.000



DJI Spark Fly More Combo - Lava Red Rp 8.999.000



DJI Phantom 4 Pro Plus EU Rp 27.445.000



DJI Phantom 4 RTK Mapping Package Rp 239.000.000



DJI Phantom 4 RTK Quadcopter with D-RTK 2 GNSS Mobile Station Rp 134.000.000



DJI Inspire 2 Quadcopter Rp 79.999.000



DJI Spark Quadcopter EU - Alpine White Rp 6.099.000



DJI Mavic Air Arctic White Rp 11.999.000



DJI Mavic 2 Enterprise Rp 36.999.000



DJI Mavic 2 Enterprise Dual Rp 62.000.000



DJI Mavic Air Fly More Combo Arctic White Rp 14.999.000



DJI Mavic Air Fly More Combo Onyx Black Rp 14.999.000



DJI Mavic Pro Fly More Combo Platinum (EU) Rp 19.999.000



DJI Mavic 2 Enterprise Dual with Smart Controller Rp 54.999.000



DJI Mavic 2 Pro with Smart Controller Rp 30.499.000



DJI Tello Boost Combo White Rp 2.100.000



DJI Mavic 2 Zoom Rp 19.999.000



DJI Mavic Pro Fly More Combo EU Rp 16.999.000



DJI Phantom 4 Pro V2.0 Rp 23.999.000



DJI Tello White Rp 1.599.000



DJI Inspire 2 Kit With Zenmuse X5S Rp 106.980.000



DJI Spark Fly More Combo EU - Alpine White Rp 8.999.000



DJI Mavic Pro Special Combo Alpine White Rp 17.499.000



DJI Phantom 4 Pro Plus V2.0 Rp 30.999.000



DJI Mavic Mini Fly More Combo Rp 6.999.000



DJI Mavic 2 Pro Rp 23.999.000



DJI Mavic Mini Rp 5.999.000

* MERK BRICA

BRICA B-PRO5 Drone SE Wallee (Plus Remot Control) Rp 1.390.000



BRICA B-PRO5 Drone SE Wallee (Non Remot Control) Rp 1.099.000



BRICA B-PRO5 Drone Sky Explore GPS Rp 1.399.000



BRICA Invra 5 Hybrid Rp 2.099.000

Disclaimer: Harga dan ketersediaan bisa berubah sewaktu-waktu.

(BangkaPos.com/Evan Saputra)