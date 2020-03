Hari Ini dan Besok, Paket Data Telkomsel Mulai dari Rp 60.000

View this post on Instagram

Surprise Deal Telkomsel hadir kembali! Kuota hingga 75GB harga mulai dari Rp 60 ribu berlaku untuk 30 hari. Buruan aktifin sekarang juga di aplikasi MyTelkomsel atau Linkaja. Karena promo ini hanya berlangsung 2 hari saja, tanggal 11-12 Maret 2020. Info lebih lengkap kunjungi www.telkomsel.com/surprisedeal #SurpriseDeal #SurpriseDealTelkomsel #TelkomselA2 #MyTelkomsel #LinkAja

