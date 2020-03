Jelang Leipzig Vs Tottenham, Harry Kane Kembali Ikut Berlatih, Tetapi

BANGKAPOS.COM - Totttenham Hotspur memiliki misi untuk menang saat melawat ke markas wakil Jerman, RB Leipzig, pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions.

Laga Leipzig vs Tottenham akan dihelat di Stadion Red Bull Arena, Selasa (10/3/2020) atau Rabu dini hari WIB.

Pada leg pertama, Tottenham dipermalukan Leipzig di markas sendiri dengan skor 0-1.

Oleh karena itu, kemenangan menjadi harga mati bagi Tottenham pada laga nanti.

"Kami berada dalam posisi di mana semua orang perlu melangkah dan membantu membalikkan keadaan ini," ucap gelandang Tottenham, Dele Alli.

"Ini bukan saatnya untuk bersantai, kami perlu melangkah dan menangani situasi ini," ujar dia.

Senada dengan Dele Alli, pelatih Tottenham, Jose Mourinho, ingin para pemainnya menerapkan motto klub, "To Dare Is To Do".

"Saya merasakan hubungan dengan "To Dare Is To Do", dan nanti adalah waktunya untuk memberikan segalanya," kata Mourinho.

"Kami kalah 0-1 pada babak pertama (pertandingan leg pertama) dan kami memiliki babak kedua untuk dimainkan. Kami akan pergi dengan semua yang kami miliki, apa pun bisa terjadi dan kami sangat positif," kata pelatih asal Portugal itu.

Menjelang laga ini, penyerang Tottenham, Harry Kane, kembali ikut berlatih.