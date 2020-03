Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Berjudul SOBAT - Padi, Main dari Am

Chord dan Lirik Lagu Sobat Padi

BANGKAPOS.COM-- Lagu-lagu yang dipopulerkan oleh Band Padi identik dengan kehidupan penuh makna.

Liriknya yang berkisah tentang perteman hingga hubungan kekasih menjadi ciri khasnya.

seperti lagu berjudul 'sobat' yang dirilis 2014 silam hingga kini masih menarik untuk dinikmati.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com.

Intro : Am F G

Am F G Dm

.

F G Am

Sobat, aku sungguh tak mengerti

F G Am

Semua ini bisa terjadi

F G

Setelah perkenalan itu

Am

Aku terhanyut

F G Am

Aku sebenar - benarnya tak kuasa

F G Am

Mendambakannya...

F G Dm

Merindukannya...

.

F G Am

Kutahu dia milikmu tercinta

F G Am

Sebagai kembang yang kau pilih

F G

Namun hatiku hatinya

Am

Mengisyaratkan rasa

F

Ingin memetik, merangkai

G Am

Menjalinkan ikatan abadi

F G Am

Mendambakannya...

F G Dm

Merindukannya...

.

Reff :

Am F G

Oh... sobat, maafkan aku mencintainya

Am F G

Aku tak bermaksud membuatmu sungguh tak berarti

Am F G

Oh... sobat, maafkan aku mencintainya

Am F G

Aku tak bermaksud membuatmu sungguh tak berarti

.

Interldue : F G 2x

.

F G Am

Mencoba menahannya himpitan rasa itu

F G Am

Merajam keruhnya jiwaku

F G Am

Ternyata hidupku dan dirinya terikat rasa tulus

F G Am

Takkan menyusutkan pelukku dan rindunya

F G Am

Mendambakannya...

F G Dm

Merindukannya...

.

Balik ke Reff :

Interlude : F G F G

Am F G 4x

Dm F

.

F G Am

Mendambakannya...

F G Dm

Merindukannya...

.

Balik ke Reff

(Bangkapos.com/NordinTribunsolo.com)