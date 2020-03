Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Berjudul 'Terbakar Cemburu' - Padi, Main dari C

Chord dan Lirik Lagu Padi Terbakar Cemburu

BANGKAPOS.COM -- Lagu 'terbakar cemburu' yang dipopulerkan oleh padi ini berkisah sesuai dengan judulnya yakni cemburu terhadap kekasihnya.

Lagu ini populer dizamannya yakni tahun perilisan 2013 silam hingga sekarang, tidak sedikit juga yang menyanyikan ulang lagunya.

Berikut chord dan liriknya untuk anda seperti dilansir dari Tribunsolo.com.

Intro: C E Am Dm G

C E

aku terbakar cemburu

Am

cemburu buta

Dm G

tak bisa ku padamkan amarah di hatiku

C E

sakit menahan sakit hati

Am

menyimpan perih

Dm G

tak bisa ku terima apa yang ku alami

Em

ibaratnya jantung hati

Am

tersayat pedang tajam

Dm G

betapa sakitnya ku rasakan itu

C E

dan kini aku tahu ku sangat

Am Dm G

begitu dalamnya aku sungguh mencintaimu

C E

mungkin selama ini ku salah

Am Dm G

tak pernah pedulikanmu setulusnya hatiku

Interlude: F C Am Bb C

F

ku akui ternyata

Dm

sakitnya membakar hati

F

sudah membuatmu pergi

G

kini hanya tinggalkan luka

Interlude: C E

Am Dm G

begitu dalamnya aku sungguh mencintaimu

C E

mungkin selama ini ku salah

Am Dm G

tak pernah pedulikanmu setulusnya hatiku

Interlude: C E Am Dm G

E

mungkin selama ini ku salah

Interlude: Am Dm G

