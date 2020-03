Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu CINTA KAN MEMBAWAMU KEMBALI - Dewa 19, Kunci Mudah dari F

BANGKAPOS.COM- Berikut chord kunci gitar Cinta Kan Membawamu Kembali Dewa 19:

Intro F Am F Am Dm Am

F G Am

Tiba saat mengerti,

G C F

jerit suara hati

G Am

Letih meski mencoba

G F G

Melabuhkan rasa yang ada

Verse 2:

F G Am

Mohon tinggal sejenak

G C F

lupakanlah waktu

G Am

Temani air mataku

G F

teteskan lara

G Fm

Merajut asa, menjalin mimpi

Am G

endapkan sepi-sepi

Reff:

F Am

Cinta `kan membawamu

F Am Dm C

kembali disini, menuai rindu

A# G

Membasuh perih

F Am

Bawa serta dirimu

F Am

dirimu yang dulu

Dm C A# G

Mencintaiku apa adanya

Verse 3:

F G Am

Saat dusta mengalir

G C F

jujurkanlah hati

G Am

Tenangkan batin jiwamu

G F

genangkan cinta

G

Seperti dulu

F

saat bersama

Am G

tak ada keraguan

Int. F Am F Am Dm Am

Itu tadi chord kunci gitar Cinta Kan Membawamu Kembali Dewa 19.

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com