Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Dewa 19 - Kangen, Kunci Mudah dari C

BANGKAPOS.COM - Lagu 'Kangen' dinyanyikan oleh grup band Dewa 19 yang rilis pada tahun 1992.

Lagu 'Kangen' bercerita tentang seseorang yang sedang merindukan kekasihnya.

Berikut lirik dan chord gitar 'Kangen' - Dewa 19.

Intro : C Am F G

C Am F G

C Am F

Kutrima suratmu tlah kubaca

G C

dan aku mengerti

Am F

betapa merindunya dirimu

Bb Am

akan hadirnya diriku

Em F Am Bb

didalam hari harimu Bersama lagi

C Am F

Kau bertanya padaku Kapan aku

G C

akan kembali lagi

Am F

Katamu kau tak kuasa melawan

Bb Am

gejolak didalam dada

Em F Am

yang membara menahan rasa

Em F Dm

pertemuan kita nanti

G

saat kau ada disisiku

Reff:

C Em

semua kata rindumu

F G Am

semakin membuatku tak berdaya

Em F Am G

menahan rasa ingin jumpa

C Em F

percayalah padaku akupun rindu kamu

G Am Em Dm

ku akan pulang melepas semua kerinduan

G

yang terpendam.....

Interlude : C Em F G Am

Em F Am G

C Am F

kau tuliskan padaku Kata cinta

G C

yang manis dalam suratmu

Am F

kau katakan padaku Saat ini

Bb Am

kuingin dalam pelukmu

Em F Am

dan belai lembut kasihmu

Em F Dm

takkan kulupa slamanya

G

saat bersama dirimu

*Kembali ke : Reff

Dm Am Dm

jangan katakan cinta

Am G Dm

menambah beban rasa

Em F

sudah simpan saja sedihmu itu

G

ku akan datang..... wooo

Interlude : C Am G E Am-G-F G

C Am G E Am-G F G F G G# Bb G

Artikel ini telah tayang di SONORA.ID