Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Dewa 19 - Risalah Hati, Kunci Mudah dari Am

BANGKAPOS.COM - Lagu 'Risalah Hati' dari Dewa 19 merupakan salah satu single terpopuler dari band besutan Ahmad Dhani.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang berusaha mendapatkan cinta dari pujaan hatinya.

Berikut chord/kunci gitar dan lirik lagu 'Risalah Hati' milik Dewa 19:

[intro] G



Am Em F G

Hidupku tanpa cintamu

Am Em F G

Bagai malam tanpa bintang

Am Em F G

Cintaku tanpa sambutmu

Am Em F G

Bagai panas tanpa hujan

F Em Dm

Jiwaku berbisik lirih

F Em Dm G

Ku harus milikimu



[chorus]

F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm G F G

Meski kau tak cinta kepadaku

F

Beri sedikit waktu

Em A Dm G F G

Biar cinta datang karena telah terbiasa



Am Em F G

Simpan mawar yang ku beri

Am Em F G

Mungkin wanginya mengilhami

F Em Dm

Sudikah dirimu untuk

F Em Dm

Temani aku dulu

F Em Dm

Sebelum kau ludahi aku

F Em Dm G

Sebelum kau robek hatiku



[chorus]

F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm G F G

Meski kau tak cinta kepadaku

F

Beri sedikit waktu

Em A Dm G F G

Biar cinta datang karena telah terbiasa



[solo] Gm F D# Dm C A# 2x

Am G F G



[chorus]

F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm G F G

Meski kau tak cinta kepadaku

F

Beri sedikit waktu

Em A Dm G F G

Biar cinta datang karena telah terbiasa



F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm G F

Meski kau tak cinta, kau tak cinta

G# Gm C

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Fm A# G# A#

Meski kau tak cinta kepadaku



[chorus]

F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm G F G

Meski kau tak cinta kepadaku

F

Beri sedikit waktu

Em A Dm G F G

Biar cinta datang karena telah terbiasa



[coda] F Em F Em

