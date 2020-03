Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Dewa 19 - Separuh Nafas, Kunci Mudah dari Dm

BANGKAPOS.COM - Lagu berjudul 'Separuh Nafas' dipopulerkan oleh Dewa 19. Lagu ini dirilis pada tahun 2000 silam.

Berikut lirik lagu dan chord gitar 'Separuh Nafas' milik Dewa 19.

[Intro]

Dm Bb F G

Dm Bb F

[Verse]

Dm F

Separuh nafasku

C Dm

Terbang bersama dirimu

Bb F

Saat kau tinggalkan ku

C

Salahkan ku

Dm Bb

Salahkah aku

F C

Bila aku bukanlah

Dm F

Seperti aku yang dahulu

G

Ada makna tergali

Bb

Dari sini

G Bb C

Dari pertikaian yang terjadi

[Chorus]

F C

Kau hancurkan diriku

Dm Bb F

Bila kau tinggalkan aku

A Dm Bb

Kau dewiku

F C

Kembalilah padaku

Dm Bb F

Bawa separuh nafasku

A Dm F G

Kau dewiku

