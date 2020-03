Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu MENANTI SEBUAH JAWABAN - Padi, Kunci Mudah dari C

BANGKAPOS.COM - Lagu 'Menanti Sebuah Jawaban' adalah lagu milik band Padi yang telah dirilis pada tahun 2005.

Seperti judulnya, lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang menantikan sebuah jawaban dari sosok yang ia cintai.

Berikut adalah lirik lagu dan chord gitar 'Menanti Sebuah Jawaban' Milik Padi.

Intro : C

C G Am

Aku tak bisa luluhkan hatimu

F Dm G

Dan aku tak bisa menyentuh cintamu

C G Am

Seiring jejak kakiku bergetar

F Dm G

Aku telah terpagut oleh cintamu

C G Am

Menelusup hari ku dengan harapan

F Dm G

Namun kau masih terdiam membisu

Reff :

C Am

Sepenuhnya aku ingin memelukmu

Em G

Mendekap penuh harapan tuk mencintaimu

C Am

Setulusnya aku akan terus menunggu

Em G

Menanti sebuah jawaban tuk memilikimu

C G Am

Betapa pilunya rindu menusuk jiwaku

F Dm G

Semoga kau tau isi hatiku

C G Am

Dan seiring waktu yang terus berputar

F Dm G

Aku masih terhanyut dalam mimpiku

Balik ke Reff

Interlude : C Am Em 2x

C G Am F Dm G Am

C G Am F Dm G

Balik ke Reff 2x

C G Am

Aku tak bisa luluhkan hatimu

F Dm G

Dan aku tak bisa menyentuh cintamu

