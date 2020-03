Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Once - Kucinta Kau Apa Adanya, Kunci Mudah dari C

BANGKAPOS.COM - Penyanyi asal Indonesia yang dikenal dengan rambut gondrongnya, Once tak pernah hilang dari ingatan masyarakat Indonesia.

Berkat lagu legend-nya ‘Kucinta Kau Apa Adanya’ Once semakin banyak digandrungi oleh masyarakat.

“Aku mau mendampingi dirimu, aku mau cintai kekuranganmu,” begitu penggalan dari lirik lagu yang biasa disebut dengan ‘Aku Mau’.

Lagu yang dirilis pada tahun 2012 ini diluncurkan dalam album The Best of Top melalui perusahaan Aquarius Musikindo.

Berikut lirik dan chord gitar ‘Kucinta Kau Apa Adanya’ milik Once Mekel.

Kucinta Kau Apa Adanya – Once Mekel

Intro: C D G F Em D G



C G Am

kau boleh acuhkan diriku

F Em Dm

dan anggap ku tak ada

F G Am

tapi takkan merubah

Dm

perasaanku..

F Dm G

………… kepadamu..



C G Am

ku yakin pasti suatu saat

F Em Dm

semua kan terjadi

F G Am

kau kan mencintaiku

Dm

dan tak akan pernah…

F G

melepasku..



Reff 1:

C

aku mau mendampingi dirimu

Am D G

aku mau cintai kekuranganmu

C E Am

s’lalu bersedia bahagiakanmu

E F Fm G C

apapun terjadi… ku janjikan aku ada



Musik: C D G F Em D G



C G Am

kau boleh jauhi diriku

F Em Dm

namun kupercaya

F G Am

kau kan mencintaiku

Dm

dan tak akan pernah…

F G

melepasku..



Reff 2:

C

aku mau mendampingi dirimu

Am D G

aku mau cintai kekuranganmu

C E Am

s’lalu bersedia bahagiakanmu

E F Fm G C

apapun terjadi… ku janjikan aku ada



C D G C D G

………..oh yeah……………aku ada…



Musik: C D G Am-Em-F..Fm



Reff 3:

-G C

aku mau mendampingi dirimu

Am D G

aku mau cintai kekuranganmu

C E

aku yang rela terluka

Am E F

untukmu selalu..uuu uu..



-G C

aku mau mendampingi dirimu

Am D G

aku mau cintai kekuranganmu

C E Am

s’lalu bersedia bahagiakanmu

E F Fm G C

apapun terjadi… ku janjikan aku ada



Outro: C D G F Em D G

Artikel ini telah tayang di SONORA.ID