Peserta Asing Ikut Sungailiat Triathlon 2020 Harus Miliki Surat Rekomendasi Bebas dari Virus Corona

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Kabupaten Bangka, Asep Setiawan, memastikan kesiapan Even Mandiri Sungailiat Triathlon 2020 hingga saat ini sudah mencapai 50 persen.

Hal tersebut disampaikannya kepada Bangkapos.com, Rabu (11/3/2020), ketika ditemui di Ruang Tunggu Wakil Bupati (Wabup) Bangka.

Menurutnya, perihal persiapan even, sebenarnya menjadi ranah EO sebagai panitia pelaksana.

Namun, berdasarkan laporan terakhir yang diterima pihaknya, saat ini persiapan semakin rampung jelang pelaksanaan pada 11 April mendatang.

"Sudah (persiapan) sudah dijalankan. Kita optimislah bisa terselenggara. Apa pun kondisi nantinya," jelas Asep.

Terkait semakin bermunculannya korban suspect Corona yang saat ini telah dipastikan menjadi 27 orang, dikatakannya, tidak menyurutkan semangat pihaknya untuk melakukan persiapan semaksimal mungkin.

Mengenai niat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka untuk tetap membuka pintu bagi para peserta luar negeri yang ingin ikut bertanding di ajang tersebut, menurutnya, hal itu sah-sah saja.

Asalkan para peserta mendapatkan surat rekomendasi dari negara tempat tinggalnya.

"Mereka, harus ada rekomendasi negaranya. Harus ada juga sertifikat bahwa bebas dari Virus Corona. Kemudian lolos dari pemeriksaan imigrasi dan lain-lainnya," ungkap Kepala Disparbud Bangka ini.

Dia mencontohkan pada even sebelumnya digelar di Kabupaten Bangka belum lama ini, yakni Even Jelass III yang diikuti sejumlah peserta luar negeri tetap bisa mengikuti kegiatan itu hingga selesai.



"Artinya kita masih welcome lah. Silahkan saja kalau mau datang. Asalkan terpenuhi syarat-syarat tadi. Kalau jumlah peserta, saat ini dari laporan yang kami terima, sudah 150 perserta yang daftar. Itu dari Nasional semua," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Ramandha)