Suka Minum Kopi? Ini Tipe Peminum Kopi di Indonesia

BANGKAPOS.COM - Pasar penikmat kopi di Indonesia begitu luas.

Apalagi dengan banyaknya coffeshop alias kedai kopi yang menjamur belakangan ini.

Ada beberapa jenis karakteristik penikmat kopi di Indonesia.

Menurut Cindy Herlin Marta, Co-Founder Shoot Me In The Head yang juga seorang Licensed Q Arabica Grader, karakteristik penikmat kopi salah satunya dipengaruhi oleh narasi kedai kopi yang mereka datangi.

"Ada yang memang suka biji origin, ada yang hanya datang untuk cari promo saja, ada juga yang untuk kebutuhan minuman saat kerja," ujar Cindy kepada Kompas.com, Selasa (10/3/2020).

"Nantinya ia akan mencari kedai kopi yang sesuai dengan kebutuhannya dia," lanjutnya.

Ada kedai kopi yang memang berkonsep grab and go, ada juga yang berkonsep layaknya kafe dengan tempat duduk yang nyaman dan akses internet yang cepat.

Di Hari Kopi Nasional, 11 Maret 2020, Kompas.com merangkum beberapa karakteristik penikmat kopi di Indonesia.

Baru mulai mencoba