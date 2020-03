Cara Mencegah Virus Corona, Benarkah Hand Sanitizer atau Cuci Tangan Pakai Sabun Lebih Ampuh?

BANGKAPOS.COM - Seberapa efektifkah menggunakan hand sanitizer dibandingan dengan mencuci tangan untuk mencegah virus corona? simak penjelasannya berikut ini.

Virus corona atau COVID-19 menyebar di berbagai negara seluruh dunia.

Hingga saat ini, setidaknya 120 negara di seluruh dunia melaporkan kasus infeksi virus corona di wilayahnya.

Bahkan WHO menetapkan virus corona sebagai darurat global karena penyebarannya yang sangat cepat dan semakin meluas.

WHO juga merekomendasikan untuk menjaga kebersihan tangan dengan rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer.

Banyak yang menggunakan hand sanitizer sebagai pembersih tangan karena praktis.

Tetapi, seberapa efektifkah hand sanitizer untuk mencegah penyebaran virus corona?

Simak penjelasannya berikut ini.

1. Hand sanitizer bisa membunuh virus corona

The Center for Disease Control and Prevention merekomendasikan untuk menggunakan hand sanitizer sebagai pembersih tangan.