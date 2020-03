Ingin Mainkan Lagu Sheila on 7-Kita, Ini Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya, Yuk Kepoin

BANGKAPOS.COM-- Bagi anda yang suka lagu-lagu Sheila On 7 yang bisa bermain gitar. Yuk kepoin



Chord dan Lirik Lagu 'Kita' yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.



Lagu dengan genre pop ini dirilis pada 1999.



"Kita" merupakan single yang berada di album yang berjudul sama dengan nama bandnya, yakni 'Sheila On 7".



Video klip lagu ini dibintangi para pemeran sinetron Lupus Milenia seperti Irgi Ahmad Fahrezy dan Mona Ratuliu.



Berikut chord gitar lengkap beserta lirik lagu 'Kita'-Sheila On 7



[Intro] C E Dm G )2x [Verse] C Disaat kita bersama E Diwaktu kita tertawa Dm G Menangis merenung C oleh cinta.... C Kaucoba satukan rasa E Rasa dimana kau Dm G Melayang jauh dari jiwaku C Juga mimpiku.. Dm Biarlah biarlah C hariku dan harimu Em Bb terbelenggu satu G oleh ucapan manismu [Chorus] F C Dan kau bisikkan kata cinta....... Dm Am Dan kau bisikkan kata sayang...... F C Pastikan kita seirama...... Dm Am Walau terikat rasa hina.... [interlude] [update this part soon] F C aaaa....aaaa....aaaaa... Dm Am D7 F G aaa....aaaa...aaaaaaa..aaaaaa..... F C Dan kau bisikka....aaaa.....aan Dm Am T'lah kau percikka...aaaaaa...aan F C Akankah kita seirama.... Dm Am Walau terika....aaaa.... F C aaaa...aaaa.....aaaaa... 2x Dm Am7 aaaa....aaaaa.....aaaa..... (*)









Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul



(Tribunnews.com/Arif Tio Buqi Abdulah)Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Chord 'Kita' - Sheila On 7, Kunci Gitar Dasar Paling Mudah