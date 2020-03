Ketua Komisi II DPRD Babel Merasa Tak Dihargai, Kepala Dinas Pertanian Tak Hadir Diundang RDP

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bangka Belitung, merasa tidak dihargai, karena persoalan ketidak hadiranya Kepala Dinas Pertanian dalam rapat yang membahas program kerja pengadaan bibit lada dan program lainya, pada Kamis (12/3/2020) siang di kantor DPRD Babel.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Babel, Adet Mastur, mengatakan, awalnya pada hari ini mereka menjadwalkan melakukan rapat kerja dengan Dinas Pertanian.

Namun terpaksa diundur karena ketidak hadiran kepala Dinas.

"Apa tidak menghargai atau benci dengan Komisi II, ini yang kita tidak tahu, konfirmasi juga tidak ada dengan kita, intinya Komisi II menyesalkan dengan ketidak hadiran dari pada kepala dinas Pertanian,"Sesal Adet Mastur kepada wartawan diruanganya, Kamis (12/3/2020).

Ia menjelaskan dalam rapat tersebut ingin membahas terkait pengadaan bibit lada.

"Kami rapat tadi ingin melihat program kerja Dinas Pertanian, Pekebunan dan Peternakan dikarena ada pengadaan bibit lada yang mana diberikan kepada masyarakat Babel kepada kelompok tani namun rapat kita tunda karena kepala Dinas tidak hadir,"lanjutnya

Dia menambahkan, hal yang ingin dibahas merupakan program penting.

Karena berkaitan kepada program masyarakat, pengadaan bibit lada, yang artinya by name by address untuk kelompok tani.

"Kepala dinas karena sudah beberapa kali dengar pendapat dengan Dinas Pertanian, tidak pernah hadir. ini sangat kita sesalkan karena Kepala Dinas tidak aktif. Kita ingin tahu sebetulnya, kenapa tidak hadir dengan alasan lagi melaksanakan tugas keluar daerah,"ungkapnya.

Adet menyesalkan, bahwa agenda yang telah disusun telah terjadwal lama sehingga tidak seharusnya tidak hadir dalam rapat tersebut.