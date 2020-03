Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Noah - Mungkin Nanti, Kunci Mudah dari C

BANGKAPOS.COM - Mungkin Nanti adalah lagu milik band Noah saat masih bernama Peterpan.

Lagu ini dirilis tahun 2004 dalam album Bintang di Surga.

Berikut Chord lagu Mungkin Nanti - Noah

Intro : C

.

C Em

Saatnya ku berkata

F C

Mungkin yang terakhir kalinya

C Em

Sudahlah lepaskan semua

F C

Ku yakin inilah waktunya

.

(*)

G F

Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi

G F

Mungkin saja rasa itu telah pergi

.

Reff:

C

Dan mungkin bila nanti

Em

Kita kan bertemu lagi

F

Satu pintaku jangan

G C

Kau coba tanyakan kembali

Em

Rasa yang kutinggal mati

F G

Seperti hari kemarin saat semua di sini

.

Musik : C Em F C

.

C Em

Dan bila hatimu tak mau

F C

Menghindari mimpi-mimpiku

C Em

Membuka hatimu yang dulu

F C

Cerita saat bersamaku

.

Kembali ke: (*), Reff

.

Interlude: C Em F G



Kembali ke: Reff

.

C

Tak usah kau tanyakan lagi

Em

Simpan untukmu sendiri

F

Semua sesal yang kau cari

G

Semua rasa yang kau beri

.

Outro: C Em F G C

