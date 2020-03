Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Sheila on 7 - Anugerah Terindah yang Pernah Kumiliki

BANGKAPOS.COM - Berikut Chord dan Lirik Lagu Anugerah Terindah yang Pernah Kumiliki, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila on 7 (So7).

Lagu Anugerah Terindah yang Pernah Kumiliki, tersebut menjadi lagu satu diantara puluhan lagu hits dari Sheila on 7.

Lagu ini termuat di album pertama Sheila On 7 yang dirilis pada 1999 silam.



Album ini sendiri mengusung hits single Dan, Kita, J.A.P, dan Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki.

Berikut chord 'Anugerah Terindah yang Pernah Kumiliki' dari So7

Intro : G C G C



G

Melihat tawamu

C

Mendengar senandungmu

G

Terlihat jelas di mataku

C

Warna-warna indahmu



G

Menatap langkahmu

C

Meratapi kisah hidupmu

G

Terlukis jelas bahwa hatimu

C G

Anugerah terindah yang pernah kumiliki



Interlude : G C G C



G

Sifatmu nan s`lalu

C

Redahkan ambisiku

G

Tepikan khilafku

C

Dari bunga yang layu



G

Saat kau disisiku

C

Kembali dunia ceria

G

Tegaskan bahwa kamu

C G

Anugerah terindah yang pernah kumiliki



Interlude : G C G C



G

Belai lembut jarimu

C

Sejuk tatap wajahmu

G C

Hangat peluk janjimu hooo,.,

G

Belai lembut jarimu

C

Sejuk tatap wajahmu

G

Hangat peluk janjimu

C G

Anugerah terindah yang pernah kumiliki

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com