Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Sheila On 7 - Cahaya Terang, Kunci Mudah dari C

BANGKAPOS.COM - Berikut Chord dan Lirik Lagu 'Cahaya Terang', lagu yang dipopulerkan oleh grup band Sheila On 7 (So7).

Lagu 'Cahaya Terang' ini termuat di album 507 yang dirilis Sheila On 7 pada 2006.

Lagu ini diciptakan oleh mantan personelnya, Sakti Ari Seno bersama sejumlah personel Sheila On 7 lainnya.



Lagu ini menjadi menandai hijrahnya Sakti dan setelah menciptakan lagu ini Sakti kemudian pamit dari Sheila On 7.

Makna lain dari lagu ini adalah menceritakan seseorang yang sudah move on dari sesuatu yang lama dan menemukan hal yang baru.

Berikut chord 'Cahaya Terang' dari Sheila On 7

C Em Am

ketika aku lihat cahaya terang

Em G

aku dapat merasakan kemana kan pergi

C Em Am

di saat aku injak dunia luar

Em G

aku yakin semuanya akan ku nikmati





F Em G

takkan pernah aku takut

F Em G

takkan pernah aku sedih

F Em

hadapi semua ini



[interlude] C Em Am 2x



C Em Am

ketika aku lihat cahaya terang

Em G

aku dapat menemukan tujuan hidupku

C Em Am

hilanglah sudah semua masa laluku

Em G

akan ku lewati semua dengan hal yang baru



F Em G

takkan pernah aku takut

F Em G

takkan pernah aku sedih

F Em

hadapi semua ini



[interlude] C Dm Em C 2x



F G

aku takkan bisa hidup tanpa dirinya

F G

aku takkan mampu hidup tanpa sentuhannya

G

mampu hidup tanpa sentuhannya





F Em G

takkan pernah aku takut

F Em G

takkan pernah aku sedih

F Em

hadapi semua ini



[coda] C Em Am 4x C

