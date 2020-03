Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Sheila On 7 - Film Favorit (OST. Dilan 1990), Kunci Mudah dari Dm

BANGKAPOS.COM - Sheila On 7 adalah grup musik Indonesia yang berdiri pada 6 Mei 1996 di Yogyakarta.

Grup band ini pada awalnya adalah sekumpulan anak-anak sekolah dari beberapa SMA di Yogyakarta.



5 Anggota di awal berdirinya adalah Duta (vokal) berasal dari SMA 4, Adam (bass) dari SMA 6, Eross (gitar)

dari SMA Muhammadiyah I, Sakti (gitar) dari SMA De Britto, dan Anton (drum) berasal dari SMA Bopkri I.



Mereka sepakat untuk membentuk sebuah band dan membawakan lagu-lagu dari kelompok Oasis, U2, Bon Jovi,

Guns N' Roses, dll.



Pada waktu itu juga, mereka telah memiliki beberapa lagu-lagu orisinal karya mereka sendiri

dan mereka mencoba untuk memperkenalkan dan membawakan lagu-lagu tersebut dengan penuh rasa percaya diri

di berbagai pentas.



Berikut Chord dan Lirik Lagu Sheila On 7 - Film Favorit (OST. Dilan 1990)



(Intro) C...



Dm

Terkadang hidup

Em

menggariskan misteri

F

Yang takkan pernah

G

bisa aku pahami



Dm

Seperti aku

Em

yang tak pernah berhenti

F

mencari celah

G C

menaklukan hati



Dm

Mereka bilang

Em

cobalah kau sadari

F

Misteri ini

G

harusnya di sudahi



Dm

Aku mencoba

Em

sederhanakan diri

F G F#m

Agar semua orang memahami..



(Chorus)

C F

Sama seperti di film favoritmu

C G

Semua cara akan kucoba

Am F

Walau peran yang aku mainkan

G C

Bukan pemeran utamanya..



Dm

Karena mereka

Em

tak ikut merasakan

F

Indahnya hidup

G

jatuh hati padamu



Dm

Sekali lagi

Em

aku kan menjelaskan

F

Berhenti bukan

G C

pilihan bagiku, ow..



(Chorus)

C F

Sama seperti di film favoritmu

C G

Semua cara akan kucoba

Am F

Walau peran yang aku mainkan

G C

Bukan pemeran utamanya..



(Interlude)

C G Am G F G

nana nananana..

C G Am G F G

nana nananana..



(Chorus)

C F

Sama seperti di film favoritmu

C G

Semua cara akan kucoba

Am F

Walau peran yang aku mainkan

G C

Bukan pemeran utamanya..



C F

Sama seperti di film favoritmu

C G

Aku takkan pernah menyerah

Am

Tak peduli yang aku mainkan,

Am

(aku mainkan) aku mainkan

G C

Bukan pemeran utamanya..



(Outro)

C G Am G F G

nana nananana..

C G Am G F G

Am G F G C