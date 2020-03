Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Sheila On 7 - Sebuah Kisah Klasik, Kunci Mudah dari Am

BANGKAPOS.COM - Berikut chord 'Sebuah Kisah Klasik', lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu 'Sebuah Kisah Klasik' ini termuat di album Kisah Klasik Untuk Masa Depan yang dirilis pada tahun 2000 silam.

Lagu ini menceritakan tentang masa-masa akhir tentang sebuah pertemuan yang sebantar lagi akan digantikan sebuah perpisahan.



Lagu ini biasanya sering dinyanyikan ketika masa-masa perpisahan.

Berikut chord Sebuah Kisah Klasik dari Sheila On 7

Intro: G...

Am

jabat ta...nganku,

G

mungkin untuk yang terakhir kali...

Am

kita ber...bincang

Em

tentang memori di masa itu

Am

peluk tu...buhku

G

usapkan juga air mataku...

Am

kita ter..haru

Em

seakan tiada bertemu lagi

C

bersenang-senanglah..

Bm

karena hari ini akan kita rindukan

Am

di hari nanti....

G

sebuah kisah klasik untuk masa depan

C

bersenang-senanglah..

Bm

karena waktu ini akan kita banggakan

Am D G

di hari tua aa hooo…

Reff

C

sampai jumpa kawanku huuu

Bm

s'moga kita selalu uuuu

Am

menjadi sebuah kisah klasik

G

untuk masa depan....

C

sampai jumpa kawanku huuu

Bm

s'moga kita selalu uuuu

Am

menjadi sebuah kisah klasik

G

untuk masa depan a a ann

Musik: Am Bm C D Bm C D

C

bersenang-senanglah

Bm

karena hari ini akan kita rindukan

Am D G

di hari nanti yee hooo…

Kembali ke: Reff

Musik: Bm Am G...(2x)

Am

mungkin di..riku masih ingin

G

bersama kalian...

Am

mungkin ji...waku masih mau

Em

sanjungan kalian...

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com