KUNCI Gitar Lagu Padi Ternyata Cinta Main dari C, Ini Lirik Lengkapnya

Chord dan Lirik Lagu Padi Ternyata Cinta

BANGKAPOS.COM -- lagu group Band Padi memang selalu disenangi penggemarnya.

Liriknya yang santai dangan musik khas menjadi ciri khasnya.

Di antara lagu yang dipopulerkan Padi yang melegenda adalah 'ternyata cinta'.

lagu ini dirilis tahun 2013, ini chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : C Am F G C

C Am

Ingin sungguh aku bicara satu kali saja

F G

Sebagai ungkapan kata perasaanku padamu

C Am

Telah cukup lama ku diam didalam keheningan ini

F G

Kebekuan dibibirku, tak berdayanya tubuhku

F G C

Dan ternyata cinta aaa yang menguatkan aku

F Dm

Dan ternyata cinta,.,.

C Am

Karang sungguh selalu setia menemani kesepianku

F G

Menjaga lelap tidurku membasuhku setulusnya

C Am

Merekah fajar hatiku menghangatkan luruhku

F G

Dan resapkan keharuman engkau yang mencintaiku

Reff :

F G C

Dan ternyata cinta aaa yang menguatkan aku

F G C

Dan ternyata cinta aaa tulus mendekap jiwaku

F G C Am

Dan ternyata cinta aaa yang menguatkan aku

F Dm

Dan ternyata cinta,.,.,

Coda : C F C F

F C F G

Kembali ke Reff

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)