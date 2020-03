LIRIK Lagu Padi Kasih Tak Sampai, Ini Kunci Gitarnya Mulai Main dari C

Chord dan Lirik Lagu Padi Kasih Tak Sampai

Intro: C C7 F G

Am Em D F G

C C7

Indah... terasa indah

F G

Bila kita terbuai dalam alunan cinta

Am Em D

Sedapat mungkin terciptakan rasa

F G G7

Keinginan saling memiliki

C C7

Namun bila...itu semua

F G

Dapat terwujud dalam satu ikatan cinta

Am Em D

Tak semudah seperti yang pernah terbayang

F G G7

Menyatukan perasaan kita...

Reff:

C Caug

Tetaplah menjadi bintang di langit

F G

Agar cinta kita akan abadi

C Caug

Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini

F G

Agar menjadi saksi cinta kita

C Caug F G

Berdua... berdua...

C C7

Sudah...terlambat sudah

F G

Kini semua harus berakhir

Am Em D

Mungkin inilah jalan yang terbaik

F G G7

Dan kita mesti relakan kenyataan ini

Kembali ke Reff

Interlude: C Caug F G (2x)

C D C F 2x

G F C

Menjadi saksi kita berdua..

