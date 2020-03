OJK Lakukan Pengawasan Penyaluran Kredit Bank Berbasis Risiko.

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Untung Nugroho mengatakan pelaksanaan pengawasan penyaluran kredit perbankan yang dilaksanakan oleh OJK adalah berdasarkan pengawasan berbasis risiko (risk based supervision).

"Penilaian risiko terhadap risiko yg dihadapi bank atas aktivitas usahanya dan bagaimana sistem pengendalian risikonya,"ungkap Untung saat dikonfirmasi bangkapos.com, Kamis (12/3/2020).

Lebih lanjut, ia menjelaskan risiko kredit satu diantara dari delapan jenis risiko yang telah diindentifikasi yaitu yaitu risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, reputasi, hukum, strategis, dan kepatuhan.

"Kredit kepada PNS dan pensiunan merupakan bagian dari aktivitas perkreditan bank, sehingga bisa menjadi fokus pengawasan,"ujarnya.

Singgung mengenai, pembayaran pinjaman atau kredit agar tidak menyebabkan gaji PNS atau pensiunan habis.

"Kebijakan OJK dengan mengatur mengenai penerapan manajemen risiko aktivitas perkreditan bank antara lain dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (PPKPB), antara lain prinsip kehati-hatian dalam pekreditan atau pembiayaan," tutur Untung.

Antara lain dengan prinsip 5 C yaitu character, capacity, capital, collateral and condition of economic.

"Penetapan berapa besar angsuran dibandingkan dengan gaji biasa diatur oleh bank, misalnya maksimal 30 persen sehingga masih ada 70 persen sisa gaji yang bisa digunakan oleh debitur," jelasnya.

Mengenai aturan denda dari bank terhadap nasabah yang telat atau mau melunasi pinjaman.

Kata Untung, hal tersebut sesuai dengan kebijakan internal bank.

"Yang diatur OJK dalam rangka perlindungan konsumen yaitu bahwa ada prinsip transparan dalam perjanjian antara industri jasa keuangan dengan calon debitur," ujarnya.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita