PENGUMUMAN KEDUA (II) LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 (Undang-undang Hak Tanggungan) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang akan melaksanakan Lelang Eksekusi dengan cara penawaran internet tertutup (closed bidding) tanpa kehadiran peserta lelang terhadap barang sebagai berikut :

1. Nama Debitur : Hasan Sobri

Sebidang tanah dan bangunan berbentuk Rumah Tinggal yang dibuktikan dengan dokumen berupa SHM No. 302 an Hasan Sobri, LT 130 m2, LB 85 m2 diuraikan dalam Surat Ukur No. 214/ Air Kepala Tujuh/2013 tanggal 17 Oktober 2013, terbit sertifikat tanggal 29 Oktober 2013 yang terletak di Perumahan Bona Mutiara Residence Jl. Gandaria 1 Blok A 1 Kel. Air Kepala Tujuh Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Lelang : Rp. 384.700.000,-

Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp. 96.100.000,-

2. Nama Debitur : Marwan

Sebidang tanah dan bangunan berbentuk Kios Ruko yang dibuktikan dengan dokumen berupa SHM No. 484 an Marlena, LT 25 m2, LB 36 m2 diuraikan dalam Surat Ukur No. 57/Bukit Besar/2013 tanggal 16/07/2013, terbit sertifikat tanggal 22 Juli 2013 yang terletak di Jl. Abdullah Bursyah Terminal Girimaya Kios No. 07 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Lelang : Rp. 214.567.200,-

Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp. 53.700.000,-

3. Nama Debitur : Dody Kurniadi

Sebidang tanah dan bangunan berbentuk Rumah Tinggal yang dibuktikan dengan dokumen berupa SHM No. 1878 an Dody Kurniadi, LT 103 m2, LB 45 m2 diuraikan dalam Surat Ukur No. 219/A. RUAI/2012 tanggal 25-01-2012, terbit sertifikat tanggal 27-01-2012 yang terletak di Perumahan Shangrila Residence Jl. Batin Tikal Blok C No.5 Kel. Air Ruai Kec. Pemali Kab. Bangka Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Lelang : Rp. 217.608.500,-

Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp. 57.650.000,-

4. Nama Debitur : Meilia sari

Sebidang tanah dan bangunan berbentuk Rumah Tinggal yang dibuktikan dengan dokumen berupa SHM No. 2015 an Meilia Sari, LT 72 m2, LB 36 m2 diuraikan dalam Surat Ukur No. 356/Air Ruai/2013 tanggal 11-03-2013, terbit sertifikat tanggal 12-03-2013 yang terletak di Perumahan Maharani Residence Jl. Riau Cluster Permata No. 15 Kel. Air Ruai Kec. Pemali Kab. Bangka Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Lelang : Rp. 149.110.200,-

Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp. 37.500.000,-

Pelaksanaan Lelang

Cara Penawaran : Tertutup (Closed Bidding) dengan mengakses url

www.lelang.go.id

Batas Akhir Penawaran : Kamis, 26 Maret 2020, Pukul 11.00 (waktu aplikasi lelang internet)

Penetapan Pemenang Lelang : Setelah batas akhir penawaran

Pelunasan Harga Lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor KPKNL Pangkalpinang

Jl. Ahmad Yani No. 08 Pangkalpinang

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id.

2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat diatas.

3. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is), dan dapat dilihat di alamat objek lelang berada sejak Pengumuman ini diumumkan.

4. Peserta Lelang wajib menyetor yang jaminan ke nomor VA (Virtual Account) masing-masing peserta lelang, Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data indentifikasi dinyatakan valid.

5. Jumlah nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan sesuai dengan pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah efektif masuk Rekening KPKNL Pangkalpinang paling lambat 1(satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

6. Jika penyetoran melalui pemindahbukuan, maka nama Pemilik Rekening harus sama dengan nama peserta Lelang.

7. Segela biaya yang timbul akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besarnya uang jaminan.

8. Apabila tanah/bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenguni, maka pengosongan objek lelang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang.

9. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang tersebut maka pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Pangkalpinang/ PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang.

10. Pemenang Lelang Wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan yang telah disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP pada kementerian keuangan

11. Untuk informasi lainnya dapat menghubungi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pangkalpinang, Jl. Ahmad Yani Dalam (Pasar Pagi) Kel. Bukit Sari Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, Telp (0717) 422812 atau Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Pangkalpinang Jl. Ahmad Yani Nomor 8 Kelurahan Taman Sari Kota Pangkalpinang Telp. (0717) 435333 Email : kpknlpangkalpinang@kemenkeu.go.id