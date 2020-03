Polres Belitung Berhasil Meringkus Enam Tersangka Narkoba Saat Gelar Operasi Antik Menumbing

BANGKAPOS.COM--Jajaran Polres Belitung berhasil menangkap enam tersangka penyalahgunaan narkoba saat pelaksanaan Operasi Antik Menumbing 2020 mulai 24 Februari hingga 6 Maret 2020,

Enam tersangka tersebut tiga diantaranya merupakan target operasi (TO) dan sisanya non TO.

Selain itu, enam tersangka diamankan di hari yang sama pada Senin (24/2/2020) lalu berdasarkan pengembangan penangkapan.

"Untuk Operasi Antik Menumbing 2020 ada enam tersangka yang diamankan pada hari pertama operasi," ungkap Kapolres Belitung AKBP Ari Mujiyono saat menggelar konfrensi pers didamping Kabag Ops Kompol Feri dan Kasat Nakoba AKP Naek Hutahayan, Kamis (11/3/2020).

Ia menjelaskan kronologis penangkapan bermula dari Apong di sekitar Jalan Martapura, Desa Aik Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung pada Senin (24/2/2020) malam.

Pada saat diamankan, Apong didapati membawa satu paket diduga sabu di sepeda motornya.

Berdasarkan pengakuannya sabu tersebut didapat dari Dodi berlanjut kepada Kandar, lalu berlanjut lagi kepada Aping yang diamankan di kamp milik Tarmen yang terletak di Kecamatan Badau.

Pengembangan kembali dilakukan dan muncul tersangka terakhir yaitu Yudi.

Enam tersangka dikenakan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan peran masing-masing.

Amankan Dua Pelaku Di Luar Operasi