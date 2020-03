Selama Operasi Antik, Polres Bangka Paling Banyak Ungkap Kasus

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Operasi Antik Menumbing 2020 yang dilaksanakan jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung telah berakhir.

Sebanyak 51 kasus diungkap dengan 64 tersangka dibekuk oleh Dit Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Polres Polres dijajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Polres Bangka melakuan pengungkapan tertinggi.

Polres Bangka mengungkap 12 kasus dengan 17 tersangka. Dari 12 kasus tersebut 3 merupakan target operasi (TO) dan 9 non TO

Barang bukti yang diamankan 15,64 gram sabu, 9 butir ekstasi, 0,17 gram ganja, uang Rp 4.300.000, 7 motor, 1 mobil dan 6 HP

"Untuk Operasi Antik 2020 jajaran Polres Bangka paling tinggi ungkap kasus nya," kata Brigjen Pol Anang Syarif Hidayat saat jumpa pers di Ruang Dialog Polda Kepulauan Bangka Belitung Kamis (12/3/2020).

Sedangkan Dit Narkoba melakukan ungkap kasus tertinggi kedua sebanyak 10 kasus dengan 10 tersangka diantaranya 5 kasus TO dan 5 kasus non TO.

Barang bukti yang diamankan 16,08 gram sabu, 228,24 gram ganja, uang Rp 250.000, 10 HP.

Polres Bangka Selatan ditempat ketiga dengan ungkap 7 kasus 9 tersangka antara lain 4 Kasus TO dan 3 kasus non TO.

Barang bukti yang diamankan 53,14 gram sabu, uang Rp 410.000, 1 motor, 4 HP, 1 senpi.