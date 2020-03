Chord Gitar Kenshi Yonezu Peace Sign, Main dari Am

[intro]

F G E

ooh~

Am C

ooh~



F G Am C

E Am

F G Am C

E Am



[verse]

Am Dm

itsuka bukura no ue wo suresure ni

G Am

toorisuiteitta ano hikouki wo

Am Dm

fushigi na kurai ni oboeteru

G Am

imi mo nai no ni naze ka



Am Dm

fugainakute naita hi no yoru ni

G Am

tada tsuyokunaritai to negatteta

Am Dm

sono tame ni hitsuyo na yuuki wo

G Am

sagashimotometeita



[pre-chorus]

Dm Am

zankoku na unmei ga sadamatteru to shite

F G

sore ga itsu no hi ka boku no mae ni arawareru to shite

Dm Am

tada isshun kono isshun iki ga dekiru nara

Dm Em F G

dou demo ii to omoeta sono kokoro wo



[chorus]

F G

mou ichido tooku he ike tooku he ike to

Am C

boku no naka de dare ka ga utau

F E Am C

dou shiyou mo nai hodo netsuretsu ni

F G

itsudatte me wo harashita kimi ga nido to

Am C

kanashimanai you ni waraeru

F E Am C

sonna hiiroo ni naru tame no uta



F G E Am

saraba kakagero piisu sain

G# A# C

korogatte iku sutoorii wo



[outro]

F G Am C

E Am