FISIP UBB Jalin Kerjasama dengan One Asean Fondation Gelar Acara dengan Topik Asean Community

BANGKAPOS. COM, BANGKA-- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Bangka Belitung

melakukan kerjasama dengan One Asean Fondation (OAF) yang bergerak di bidang Asean Community diantaranya education, multiculturalism dan peace.

"Kerjasama Fisip UBB dan OAF sudah dilakukan sejak tahun 2019. Dimana OAF untuk base camp ada di Negara Jepang, " jelas Ibrahim, Dekan Fakultas FISIP UBB, kepada Bangkapos.com, Jumat (13/3/2020).

Ia mengatakan, terpilihnya FISIP berdasarkan proposal yang diajukan ke OAF pada tahun 2019, dan lolos serta mendapat dana 30.000 US Dolar.

'Dengan adanya dana 30.000 US dolar menggelar acara dengan topik Asean Community yang diikuti 150 peserta dari berbagai kampus di Babel," kata Ibrahim.

Menurutnya, peserta dari berbagai kampus dan jurusan, sebanyak 70 persen adalah mahasiswa Fisip.

"Fokusnya Fisip namun kami membuka kesempatan untuk jurusan lain dengan animo peserta cukup kuat, " jelasnya.

Menurut Ibrahim, dari pihaknya melakukan seleksi cukup ketat, untuk menghasilkan 150 orang peserta.

Dikemukakan Ibrahim bahwa selama satu semester, peserta yang terseleksi mengikuti perkuliahan setiap minggu satu kali pertemuan diisi oleh pakar-pakar di berbagai bidang keilmuan.

"Pembicara yang konsennya Asean Community. Adapun yang dibahas isu politik identitas, isu multikuturalisme, isu konflik, isu negosiasi identitas bagaimana hidup bersama dan saling membutuhkan, " jelasnya.

Dia menyebutkan, v misi One Communuty yaitu One Asia One Value (satu Asia,satu nilai) yang saling membutuhkan.