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Ingin Beli Handphone Baru, Ini Daftar Harga Terbaru Vivo 13 Maret dan Spesifikasinya

Memasuki pertengahan bulan Maret 2020, Bangkapos.com akan membagikan informasi seputari harga handphone Vivo terbaru.

Ingin Beli Handphone Baru, Ini Daftar Harga Terbaru Vivo 13 Maret dan Spesifikasinya
Vivo Indonesia
Vivo V19 

Ingin Beli Handphone Baru, Ini Daftar Harga Terbaru Vivo 13 Maret dan Spesifikasinya

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Memasuki pertengahan bulan Maret 2020, Bangkapos.com akan membagikan informasi seputari harga handphone Vivo terbaru.

Harga tersebut berdasarkan pantauan di beberapa konter yang ada di Kota Pangkalpinang, Jumat (13/3/2020).

Berikut Bangkapos.com rangkum harga Handphone Vivo beserta Spesifikasinya.

Vivo Y91C harga Rp 1.499.000
- 6.22 HD + Ultra All Screen
- 2GB RAM + 32GB ROM
- 4030mAh Battery
- 13MP Rear Camera

Vivo Y12 Rp 1.799.000
- RAM 3GB + 32GB ROM
- 5000 mAh Battery
- Al Triple Rear Camera
- 6.35 HD + Ultra All Screen

Vivo Y12 Rp 1.999.000
- RAM 3GB + 64GB ROM
- 5000 mAh Battery
- Al Triple Rear Camera
- 6.35 HD + Ultra All Screen

Vivo Y15 harga Rp 2.299.000
- 4GB RAM + 64GB ROM
- 5000mAh Battery
- Al Triple Rear Camera
- 16MP Front Camera
- 6.35 HD + Ultra All Screen

Vivo Y17 Rp 2.399.000
- Al Triple Rear Camera
- 5000mAh Battery
- Dual Engine Fast Charging
- 4GB RAM + 128GB ROM
- 6.35 HD + Ultra All Screen

Vivo Y19 Rp 2.999.000
- 6GB RAM + 128 GB ROM
- 5000mAh Battery
- Dual Engine Fast Charging
- 6.53 FHD+ Ultra All Screen
- Al Multi Mode Camera

Vivo terbaru S1 Pro Rp 3.699.000
- 48MP Al Quad Camera
- 32MP Selfie Camera
- Ram 8GB, Rom 128GB

Vivo V17 Pro turun harga dari yang semula Rp 5.699.000 menjadi Rp 4.999.000
- 48MP Al Quad Camera
- 32MP Dual Pop Up Selfie
- 6.44 FHD+ Ultimate All Screen
- 8GB RAM + 128GB ROM

(Bangkapos.com/Widodo)

Tags
Harga Handphone
Vivo
Pangkalpinang
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Penulis: Widodo
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
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