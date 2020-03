Kabar Terbaru Tom Hanks Positif Corona, Suami Rita Wilson Ungkap Kondisinya Tengah Diisolasi

Pasangan Tom Hanks dan Rita Wilson pada penganugerahan Hollywood Walk of Fame untuk Wilson di Hollywood, California, pada 29 Maret 2019. Pada Rabu (12/3/2020), Tom Hanks dan Rita Wilson mengungkap dinyatakan mengidap virus corona.

BANGKAPOS.COM - Tom Hanks membagikan potret dirinya dan sang istri, Rita Wilson sehari setelah mengumumkan positif Corona.

Tom Hanks ucap kalimat iconicnya dalam film A League of Their Own.

Baru-baru ini aktor Tom Hanks membuat publik terkejut terkait kondisi kesehatannya.

Aktor Tom Hanks dan istrinya, Rita Wilson secara terbuka mengakui telah terpapar Covid-19 atau virus corona.

Hal itu diungkapkan Tom Hanks melalui Instagramnya pada Kamis (12/3/2020).

Tom Hanks dan istrinya, Rita Wilson terjangkit virus corona (Tribunstyle.com/kolase Instagram/@tomhanks & Instagram/@ritawilson)

Kini, sehari setelah pengumuman mengejutkan itu Tom Hanks nampak membagikan potret terbarunya bersama sang istri.

Tom mengunggah foto dirinya dan sang istri yang kompak mengenakan topi pada Jumat (13/3/2020).

Pria berusia 63 tahun itu juga mengenakan kaos polos serta kaca mata dengan frame bening.

Sementara istrinya, Rita nampak menggunakan atasan berwarna pink.

Keduanya pun terlihat tersenyum ke arah kamera.