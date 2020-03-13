Chord dan Lirik Lagu
Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'My Love' - Westlife, Main dari C
Lagu populer ini dirilis 2009 dan mudah dinyanyikan, apalagi saat berkaroke ria
@westlife
Group Vocal Westlife
Chord dan Lirik Lagu Westlife My Love
BANGKAPOS.COM -- Lagu yang dipopulerkan oleh group vokal Westlife berjudul 'my love' pernah mengisi telinga warga Indonesia.
Lagu populer ini dirilis 2009 dan mudah dinyanyikan, apalagi saat berkaroke ria.
Berikut chord dan lirik lagu 'my love' yang dipopulerkan oleh Westlife dilansir dari Tribunvideo.com
[Verse]
C G
Baby, I know the story
F
I've seen the picture
G C
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Penulis: Muhammad Noordin
Editor: teddymalaka