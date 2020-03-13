Chord dan Lirik Lagu

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'My Love' - Westlife, Main dari C

Lagu populer ini dirilis 2009 dan mudah dinyanyikan, apalagi saat berkaroke ria

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'My Love' - Westlife, Main dari C
@westlife
Group Vocal Westlife

Chord dan Lirik Lagu Westlife My Love

BANGKAPOS.COM -- Lagu yang dipopulerkan oleh group vokal Westlife berjudul 'my love' pernah mengisi telinga warga Indonesia.

Lagu populer ini dirilis 2009 dan mudah dinyanyikan, apalagi saat berkaroke ria.

Berikut chord dan lirik lagu 'my love' yang dipopulerkan oleh Westlife dilansir dari Tribunvideo.com 

[Verse]

C                 G

Baby, I know the story

                F

I've seen the picture

        G              C

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Tags
Chord dan Lirik Lagu
Kunci Gitar dan Lirik Lagu
westlife
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Penulis: Muhammad Noordin
Editor: teddymalaka
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