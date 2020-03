Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Wahai Dirimu Pemain Cinta' - Ada Band, Main dari Em

Chord dan Lirik Lagu Ada Band Wahai Dirimu Pemain Cinta

BANGKAPOS.COM -- Lagu yang di populerkan oleh Ada band berjudul 'wahai dirimu pemain cinta' cukup menarik untuk dinikmati.

Lagu ini bertempo cepat tapi mudah dimengerti karena bercerita tentang kehidupan sehari-hari.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

intro: Em Bm C Am Bm C D 2x

.

Em Bm C

Tak habis pikir ku jadinya

Am Bm C D

Kau bisa membuatku cinta padamu

Em Bm C

Meskipun tlah berulang kali

Am Bm C

Kau begitu asyik mendua

Em Bm C

Sudah cukup saja

Am Bm C D

sikapi kegilaanmu

Em Bm C

Sebelum sukmaku

Am Bm C B

kau cabik dan perih

.

Em Bm C G

Wahai dirimu pemain cinta

C G B

Penikmat nafsu dunia

Em Bm C G

Walau dirimu begitu indah

C G B

Maaf kau tak pantas bagiku

.

Musik: Em Bm C Am Bm C D

.

Em Bm C

Direlung kalbu yang terdalam

Am Bm C D

Getaran asmara masih tersisa

Em Bm C

Memang dalam bermain cinta

Am Bm C

Kadang kau terlihat sempurna

.

Em Bm C

Eloknya parasmu

Am Bm C D

rabunkan mata batinku

Em Bm C

Ku harus berpaling

Am Bm C B

meski kau memohon

.

C G

Apa yang kau dambakan

Am Em D

Dalam duniamu yang sungguh palsu

C G

Terpikirkah olehmu

Am B

Untuk dapatkan cinta yang sejati

Musik: Em Bm C G C G B 2x

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)