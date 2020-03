Liga Pembinaan U-14 2020 Digelar, Delapan SSB Siap Bertanding

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Turnamen bertajuk Liga Pembinaan U-14 2020, siap digelar di lapangan bola Selindung, Kota Pangkalpinang.

Liga Pembinaan U-14 2020 akan mulai terselanggara pada Minggu (15/03/2020), dengan diikuti oleh delapan SSB (Sekolah Sepak Bola).

Dengan format setengah kompetisi, tentunya akan membuat seluruh tim akan saling berhadapan guna menentukan juara Liga Pembinaan U-14 2020.

Ketua pelaksana Liga Pembinaan U-14 2020, Alvian Budiansyah mengungkapkan ajang ini sebagai wadah untuk para pemain diusia muda.

"Kita itu ingin kembangkan anak-anak yang bermain di SSB, karena dengan adanya kompetisi bisa dilihat latihan di SSB itu berhasil atau seperti apa. Kalau sekarang kita hanya mengharapkan kompetisi nasional, tentunya tidak semua anak-anak bisa masuk ke tim itu," ujar Alvian saat diwawancarai Bangkapos.com, Jum'at (13/03/2020).

Tak hanya sebagai ajang Sepak Bola, dengan adanya Liga Pembinaan U-14 2020 juga sebagai bentuk kegiatan positif.

"SSB itu ada wadah dari segi sosial yang lebih utama kita tahu usia 14 tahunan itu labil, rentan pergaulan bebas. Kita juga mengajak SSB yang perduli terhadap pembinaan, siapa saja yang peduli akan terlihat. Pemain tidak hanya bermain bagus, tetapi juga berkarakter yang baik melalui sepak bola. Target sepak bola sebagai pembentukan karakter seperti ada sportivitas, dan tidak hanya cetak skill," jelas Alvian.

Kegiatan positif tidak hanya untuk pemain, dengan adanya kompetisi Liga tentunya akan membuat SSB dapat selalu mengevaluasi kinerjanya.

"Liga ini juga tidak hanya mengajarkan kepada pemain tetapi kepada SSB sendiri. Hal ini agar SSB tau gimana manejemen, tau kompetisi liga, tau anggran berapa disetiap pertandingan dan yang paling penting mereka dapat mengevaluasi pola latihannya," ungkap Alvian.

Lebih lanjut Liga Pembinaan U-14 2020 yang diselenggarakan oleh organisasi Sepak Bola Selindung Baru, akan memberikan sertifikat disetiap laga guna memotivasi para pemain.

"Kita tidak kasih reward berbentuk uang tetapi penghargaan. Setiap pertandingan ada Man Of The Match atau pemain terbaik yang akan dinilai oleh pemandu bakat dari tim pemanduan bakat pembinaan. Nanti akan ada player of the week, lalu juga akan ada player of the month yang akan kita berikan hadiah satu paket olahraga," lanjutnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)