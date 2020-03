Nikmati Potongan Harga di Saphire Lounge Bandara Depati Amir Jika Bertransaksi dengan TFC

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- TRIBUN Family Card (TFC) Premium tak pernah hentinya memberikan manfaat lebih bagi pemegangnya.

Kali ini, bagi pemegang TFC Premium, bisa mendapatkan layanan Potongan harga sebesar Rp 50.000 di Saphire Lounge Bandara Depati Amir Pangkalpinang.

Manager Saphire Lounge Bandara Depati Amir Pangkalpinang Enti Hidayati, menjelaskan pemegang TFC Premium bisa menikmati suasana elegan dan mewah di Saphire Lounge saat menunggu jadwal penerbangan.

Dengan adanya kerjasama ini bisa menambah kenyamanan penumpang yang menunggu di bandara, penumpang bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di Saphire Lounge, seperti kopi premium, VIP room, smoking room, mushola, free Wifi, Buffee All You Can Eat juga live cooking dengan potongan sebesar Rp 50.000.

Selain itu konsumen bisa menikmati fasilitas ekslusif lainnya seperti serta Flight Information Data System (FIDS) yang memberikan informasi status jadwal keberangkatan pesawat.

Adapun tarif masuk ke Saphire Loungei Rp 150.000 per orang.

Tribun Family Card Premium (Bangka Pos)

Rahmananda, Assisten Manager Sirkulaksi Bangkaposgroup mengatakan, untuk memiliki kartu ini cukup dengan memigrasikan pola langgan anda dari bayar bulanan beralih untuk paket satu tahun dengan membayar dimuka.

Untuk info lebih jelas dapat menghungi Bagian Sirkualsi Hr Pagi Bangka Pos Jl Abdurahman Siddiq No 1B Pangkalpinang. Telp. 0717 -437084-5 hp. 0812 711 3688.

"Kartu Tribun Family Card Premium dapat digunakan untuk berbelanja gratis maupun mendapatkan diskon di sejumlah merchant yang ada di Bangka, dan semua Tribun group. Selain itu, dengan TFC dapat mengakses berita-berita di tribun group melalui e-paper yang telah tersedia lebih cepat,” jelas Rahmananda.

Menurutnya, cara penggunaanya, pemilik kartu tinggal menunjukkan kartu saat mengunjungi merchand yang sudah bekerjasama. “Jadi selain bisa mengakses informasi dengan cepat dan lengkap di Tribun, banyak sekali manfaat dan keuntungan lain yang bisa diperoleh penggunanya. (Bangkapos.com/Nordin)