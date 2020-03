Terkait Pemberhentian Liga Inggris, Begini Pernyataan Resmi Otoritas Sepak Bola Inggris

BANGKAPOS.COM - Otoritas Sepakbola Inggris telah mengambil keputusan untuk menunda semua kompetisi sepakbola di Inggris hingga 3 April 2020.

Langkah tersebut diambil setelah banyak klub yang mengisolasi para pemain, pelatih hingga staf nya akibat gempuran virus corona.

"FA, Liga Premier, EFL dan Barclays Liga Super FA Wanita dan Kejuaraan FA Wanita secara kolektif telah sepakat untuk menunda pertandingan di Inggris hingga 3 April paling awal" tulis pernyatan resmi dari laman EFL, Jum'at (13/3/2020).

"Langkah ini telah ditinjau, dan telah diambil karena semakin banyak klub yang melakukan langkah untuk mengisolasi pemain dan staf mereka karena virus COVID-19."

Selain itu, Otoritas Sepak Bola Inggris juga meminta agar semua klub tidak melakukan kegiatan yang kurang penting.

"Penundaan ini juga mencakup semua pertandingan di Divisi Championship, League One dan League Two, serta semua pertandingan akademi dan tim junior."

"Selain itu, klub disarankan untuk menangguhkan semua kegiatan yang tidak penting, meliputi, penampilan pemain, kunjungan ke tempat pelatihan dan bertemu penggemar."

Lebih lanjut, EFL kembali akan melakukan rapat dewan untuk membahas kelanjutan dari kompetisi sepakbola di negeri Ratu Elizabeth itu.

"Sementara Dewan EFL terus memberikan saran dan bimbingan yang ditawarkan oleh pemerintah dan penasihat kesehatannya, perkembangan yang muncul berarti sekarang adalah waktu untuk menerapkan rencana kontingensi sepak bola dalam menanggapi krisis."

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England

"Pemberitahuan lebih lanjut tentang rencana ini akan diberikan setelah Rapat Dewan EFL pada minggu depan."

"Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi EFL harus memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan para pemain, staf dan para suporter, serta mendukung upaya pemerintah dalam menangani wabah ini."

