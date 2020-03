Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'ELANG' - Dewa 19, Main dari Am

Chord dan Lirik Lagu Dewa Elang

BANGKAPOS.COM -- Generasi 90an pasti tidak asing dengan lagu berjudul 'elang' yang dipopulerkan oleh Band Dewa.

Lagu slow rock ini pernah hits dizamannya dan hingga kini masih sering dinyanyikan.

Berikut chord dan liriknya untuk anda seperti dilansir dari Tribunsolo.com

.

Am F G

Aku ingin terbang tinggi

Em

Seperti elang

Am F G

Melewati siang malam

Em

Menembus awan

.

Am F G

Ini tanganku untuk kau genggam

Em Am

Ini tubuhku untuk kau peluk

F G

Ini bibirku untuk kau cium

Em Am

Tapi tak bisa kau miliki aku

.

Reff:

Am Dm F E

Tak usah kau terus tangisi kepergianku

Am Dm F

Air mata takkan memanggilku

E

Untuk kembali

.

Am F G Em

Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi

Am F G Em

Sang perawan yang bermain dengan perasaan

.

Musik : A5 B5 C5 F#5

.

Am Dm F E

Aku adalah mimpi-mimpi tiada arti

Am Dm F E

Aku ingin terbang tinggi seperti elang

