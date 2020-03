Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'PUISI' - Jikustik, Main dari C

Chord dan Lirik Lagu Jikustik Puisi

BANGKAPOS.COM -- Lagu berjudul 'Puisi' yang dipopulerkan oleh group Band Jikustik wajib dinikmati.

Lagu populer pada zaman 90an dan sering dinyanyikan muda mudi waktu itu.

Berikut chord dan liriknya untuk anda seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : C-Em-F C-Em-F

C-Em-F C-Em-F G

C G

aku yang pernah

Am Em

engkau kuatkan

F

aku yang pernah

Em

kau bangkitkan

Dm

aku yang pernah

G

kau beri rasa

*)

C G

saat ku terjaga

Am Em

hingga ku terlelap nanti

F Em

selama itu aku akan

Dm G

selalu mengingatmu

Reff:

C Am

kapan lagi kutulis untukmu

Dm G

tulisan tulisan indahku yang dulu

Em Am

pernah warnai dunia

Dm G

puisi terindahku hanya untukmu

C Am

mungkinkah kaukan kembali lagi

Dm G

menemaniku menulis lagi

Em Am

kita arungi bersama

Dm F G

puisi terindahku hanya untukmu

*)

C G

saat ku terjaga

Am Em

hingga ku terlelap nanti

F Em

selama itu aku akan

Dm G

selalu mengingatmu