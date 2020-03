Sang Sahabat UlangTahun Nikita Mirzani Kasih Hadiah Tas Mewah kepada Fitri Sahulteru

BANGKAPOS.COM -Artis Nikita Mirzani memang merupakan artis yang penuh sensasional.

Namun dibalik mulutnya yang nyiyir Nikita Mirzani juga dikelilinggi sahabat yang selalu mensuport dirinya.

Satu diantaranya adalah Fitri Sahulteru yang selalu mendampingi Nikita Mirzani dalam mengahadapi berbagai persoalan.

Keduanya selalu memberikan dukungan satu sama lain.

saat Nikita Mirzani sedang mendekam di dalam Penjara, Fitri yang sangat intens mensuport dan mengurusi Nikita Mirzani.

Maka tak heran Niki sangat menghormati sahabat yang sudah dianggap kakak baginya.

Baru-baru ini, Fitri merayakan ulang tahun pada Rabu (11/3/2020) lalu.

Nikita Mirzani mengucapkan ulang tahun dan mengunggah dalam laman Instagramnya

"Hello Beautiful sister, Happy birthday, in this occasion I just wanna say this... THANK YOU, for being you. You’ve changed my life without even trying and I don’t think you’ll ever know how much you mean to me.

I can’t imagine what things would be like without you. I want nothing more but for your happiness and for you to be happy with the person you’ve become.