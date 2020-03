Yuk, Saksikan Penampilan Is Eks Payung Teduh di Warunk Milenial Malam Ini, Catat Jamnya!

Mohammad Istiqamah Djamad atau yang lebih dikenal dengan panggilan Is

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Bagi Anda yang penasaran dengan penampilan Is Pusakata di Pangkalpinang, maka Yuk saksikan penampilan eks Payung Teduh itu Sabtu 14/3/2020) malam ini di Warunk Milenial, Pangkalpinang.

Penampilan Mohammad Istiqamah Djamad atau yang lebih dikenal dengan panggilan Is eks Payung Teduh itu membawakan lagu-lagu yang membawa kenangan bisa Anda saksika di Warunk Milenial pukul 19.00 malam ini.

"Buat temen-temen semua masyarakat Bangka, terutama para pembaca Bangkapos.com, jangan lupa malam ini untuk beramai-ramai datang ke Warunk Milenial, saya akan perform di sini bersama teman-teman saya, tentunya akan menjadi malam berbahagia karena ini kali pertama saya ke Bangka," ajak Is saat ngobril ekslusif dengan Bangkapos.com di Warunk Milenial, Sabtu (14/03/2020)

Sementara itu, Angga, owner Warunk Milenial mengatakan, sudah lama dirinya ingin mendatangkan Is, musisi fovoritnya itu ke Bangka.

Namun keinginan itu harus menunggu waktu yang tepat.

"Saya memang suka dengan lagu-lagi yang diciptakan Is, lagunya enak, saya sudah lama ingin mendatangkan Is ke sini namun masih menunggu waktu yang pas dari Is nya, dan akhirnya ini lah waktu yang tepatnya," ucap Angga

Dia berharap kedatangan Is malam ini di Warunk Milenial bisa diterima oleh masyarakat Bangka Belitung.

Masyarakt bisa menikmati semua seni dan lagu-lagu yang ditampilkan Is dan Pusakata malam ini.

Pasca memutuskan hengkang dari Payung Teduh 2018 lalu, Mohammad Istiqamah Djamad atau yang lebih dikenal dengan panggilan Is memulai karier solo yang memberinya ruang lebih bebas dan lebih bahagia dalam bermusik.

Kini dengan nama panggung Pusakata, dirinya lebih merasa nyaman untuk berimajinasi dengan musik.

Dia menyebutkan, Pusakata itu merupakan nama yang diberikan langsung oleh anaknya Jingga kepada adik laki-lakinya, Pusakata juga bisa diartikan harta karun milikmu.

"Kemarin Pusakata sudah mengekuatkan satu album tapi double album langsung, satu album tapi dua CD, dan nanti Desember saya akan keluarin album baru lagi, doakan," ungkap Is (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)