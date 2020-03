beda virus corona dan batuk pilek biasa

BANGKAPOS.COM - Batuk pilek biasa dengan batuk karena virus corona berbeda.

Ada sejumlah perbedaan antara batuk pilek biasa dengan gejala virus corona.

Berdasarkan data real time, Coronavirus COVID-19 Global Cases by the CSSE at Johns Hopkins University (JHU), jumlah kasus terinfeksi virus corona di dunia mencapai 144.833.

Dari situs tersebut juga tercantum informasi antara lain, 5.398 pasien dinyatakan meninggal dunia, dan 70.234 sembuh.

• APA Kunci Kesembuhan Pasien Positif Virus Corona yang Disebut Belum Ada Obatnya?

Melansir SCMP, lima negara dengan kasus terbanyak yakni China, Italia, Korea Selatan, Iran dan Spanyol.

Memang, sejumlah orang sulit membedakan antara batuk gejala virus corona dengan batuk pilek biasa atau alergi.

Ketiga gejala gangguan kesehatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Berikut penjelasannya :

Gejala infeksi virus corona biang Covid-19

Melansir Kompas.com dari situs resmi WHO, gejala penyakit Covid-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering.