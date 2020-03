Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Tak Ada Yang Abadi - Peterpan Main dari Am

[intro]

Am F Am F Am G F G 2x

Am F Am F

Takkan selamanya

Am G F G

tanganku mendekapmu

Am F Am F

Takkan selamanya

Am G F G

raga ini menjagamu

Am F C G

Seperti alunan detak jantungku

Am F C G

Tak bertahan melawan waktu

Am F C G

Dan semua keindahan yang memudar

Am F F

Atau cinta yang telah hilang

Am G F

Tak ada yang abadi

Am G F

Tak ada yang abadi

Am G F

Tak ada yang abadi

Am G F

Tak ada yang abadi

[interlude] Am F Am F Am G F G 2x

A# F Gm Dm

Biarkan aku bernafas sejenak

A# E

Sebelum hilang

Am G C

Takkan selamanya

Am G F G

tanganku mendekapmu

Am G C

Takkan selamanya

Am G F G

raga ini menjagamu

Reff :

Am G F G

Jiwa yang lama segera pergi

Am G F

Bersiaplah para pengganti