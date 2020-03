Ini Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Didi Kempot - Banyu Langit, Kunci Mudah dari G

BANGKAPOS.COM-- Lagu-lagi Didi Kempot banyak digemari berbagai kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa.

Bahkan banyak kalangan milenial yang suka lagu-lagu berbahasa Jawa yang dinyanyikan Didi Kempot.

Bahkan setiap penampilannya banyak banyak anak muda yang datang.

Jika kamu pengemar lagu Didi Kemput ini t Chord dan Lirik Lagu Banyu Langit dinyanyikan Didi Kempot

Didi Kempot - Banyu Langit

(Intro) G C G C

Bm-Am D G



G

Sworo angin,

Bm

angin sing ngreridu ati

C

Ngelingake..

D

sliramu sing tak tresnani

G

Pingin nangis

Bm

ngetokke eluh neng pipi

C

Suwe ra weruh

D

senajan mung ono ngimpi



Em Bm

Ngalemo.. ngalem ning dadaku

C D

Tambanono roso kangen ning atiku

Em Bm

Ngalemo.. ngalemo ning aku

C D

ben ra adem kesiram udaning dalu



G

Banyu langit

Bm

sing ono duwur kayangan

C

Watu gede

D

kalingan mendunge udan

G

Telesono..

Bm

atine wong sing kasmaran

C

Setio janji

D

seprene tansah kelingan



(Chorus)

Em Bm

Ademe gunung merapi purba

C

Melu krungu suaramu

D

ngomongke opo

Em Bm

Ademe gunung merapi purba

C

Sing neng langgran

D G

wonosari Yogyakarta



(Music) G Bm C D

Em Bm C Am D



Em

Janjine.. lungane ra

Bm

nganti suwe suwe

C

Pamit esuk lungane

D

ra nganti sore..

Em

Janjine.. lunga ra

Bm

nganti semene suwene

C D

Nganti kapan tak enteni

G

sak tekane..



G

Udan grimis

Bm

telesono klambi iki

C

Jroning dodo

D

ben ra garing ngekep janji

G

Ora lamis

Bm

gedene nggonku nresnani

C

Nganti kapan

D

aku ora biso lali



(Chorus)

Em Bm

Ademe gunung merapi purba

C

Melu krungu suaramu

D

ngomongke opo

Em Bm

Ademe gunung merapi purba

C

Sing neng langgran

D

wonosari Yogyakarta



Em

Janjine.. lungane ra

Bm

nganti suwe suwe

C

Pamit esuk lungane

D

ra nganti sore..

Em

Janjine.. lunga ra

Bm

nganti semene suwene

C D

Nganti kapan tak enteni

G

sak tekane..



(Outro) G Bm C D G

Artikel ini telah tayang di Tribunambon.com