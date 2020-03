Kisah Sejoli 6 Tahun Pacaran dari SMA hingga Kekasih Meninggal Dunia Seminggu Sebelum Ulang Tahun

BANGKAPOS.COM - Kisah cinta pasangan muda mudi asal Filipina ini menyentuh hati banyak orang.

Kisah cinta penuh air mata ini pertama kali diketahui lewat postingan media sosial sang kekasih pria, Gab Santa Ana.

Melalui postingan akun facebook pribadinya, Gab Santa Ana menceritakan kisah cintanya dengan sang kekasih, Maxine Blanco.

Mulai dari pertama kali keduanya menjalin hubungan asmara hingga momen terakhir sebelum akhirnya sang kekasih meninggal dunia.

Tepat pada Sabtu (23/3/2019) sang kekasih, Maxine Blanco menghembuskan napas terakhirnya setelah satu tahun berjuang melawan penyakit kanker yang dideritanya.

Dalam postingan tersebut, Gab Santa Ana mengunggah foto dirinya sedang terbaring diatas pangkuan sang kekasih.

"Max fought hard and I'm thankful for everything. No more pain, no more suffering.

She might [have] left us, but her spirit will always be here. I love you Maxine.

(Max telah berjuang dengan keras dan aku sangat bersyukur atas segalanya. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penderitaan.

Dia mungkin meninggalkan kita, tapi kenangannya akan selalu bersama kita semua. Aku mencintaimu Maxine)," tulis Gab Santa Ana dalam unggahannya.