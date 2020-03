Chord dan Lirik Lagu Ilir 7 Salah Apa Aku atau Entah Apa Merasukimu

BANGKAPOS.COM -- Lagu yang dipopulerkan oleh Ilir 7 berjudul 'salah apa aku' sempat hits dan digemari berbagai pihak.

lagu ini menjadi viral karena lirik dan musiknya yang santai dan erat dengan kehidupan sehari-hari.

Berikut chord dan lirik lagu 'salah apa aku' seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Intro : C ~ G ~ F ~ Fm….

C G/B

….Aku percaya kamu

F

Tapi lagi-lagi kau bohongiku

G

Kau telah tipu aku ~

*)

C G/B

….Aku menyayangimu

F

Tapi lagi-lagi kau sakitiku

G

Kau telah khianatiku

#)

F

Tak pernah ku sangka kau telah berubah

G

Kau membagi cinta dengan dirinya

F

Aku yang terluka

G

Sungguh aku kecewa ~

Reff:

C G

Entah apa yang merasukimu

F C

Hingga kau tega mengkhianatiku

Am G

Yang tulus mencintaimu ~

C G

Salah apa diriku padamu

F C

Hingga kau tega menyakiti aku

Am G F

Kau sia ~ siakan cintaku ~

*

*)

C G

….Aku menyayangimu

F

Tapi lagi-lagi kau sakitiku

G

Kau telah khianatiku

#)

F

Tak pernah ku sangka kau telah berubah

B

Kau membagi cinta dengan dirinya

F

Aku yang terluka

G

Sungguh aku kecewa ~

Reff:

C G

Entah apa yang merasukimu

F C

Hingga kau tega mengkhianatiku

Am G

Yang tulus mencintaimu ~

C G

Salah apa diriku padamu

F C

Hingga kau tega menyakiti aku

Am G F

kau sia ~ siakan cintaku ~ woo ~

Song: Am G F -Em Dm -Em F G

huwo ~

Reff:

C G

Entah apa yang merasukimu

F C

Hingga kau tega mengkhianatiku

Am G

Yang tulus mencintaimu ~

C G

Salah apa diriku padamu

F C

Hingga kau tega menyakiti aku

Am G F

kau sia ~ siakan cintaku ~ woo ~

C G

Entah apa yang merasukimu

F C

Hingga kau tega mengkhianatiku

Am G

Yang tulus mencintaimu ~

C G

Salah apa diriku padamu

F C

Hingga kau tega menyakiti aku

Am G F

kau sia ~ siakan cintaku ~ hoo ~

Am G F

kau sia ~ siakan cintaku ~

