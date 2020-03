Ditangkap Polisi, Ririn Ekawati: Saya Berada di Tempat, Waktu dan Bersama Orang yang Salah

BANGKAPOS.COM--Ririn Ekawati berada di waktu dan lokasi yang salah saat penangkapan dilakukan polisi pada 7 Maret 2020 malam.

Ririn Ekawati ikut ditangkap polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat bersama asistennya.

Saat penangkapan dilakukan, polisi mendapati barang bukti psikotropika berupa beberapa butir pil Happy Five.

"Saya berada di tempat dan waktu, serta orang yang salah saat kejadian," kata Ririn Ekawati di Polres Metro Jakarta Barat, Jalan S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Senin (16/3/2020).

Ririn Ekawati menyampaikan pesan untuk siapapun, "Say no to drugs!"

Penangkapan itu menjadi pelajaran berharga Ririn Ekawati supaya tidak lagi salah memilih teman bergaul.

"Saya harus lebh hati-hati melihat siapa orang-orang terdekat saya," ujar Ririn Ekawati seraya minta maaf ke anak-anak, orangtua dan keluarga besarnya atas pemberitaan akhir-akhir ini.

Hasil serangkaian tes yang dilakukan Ririn Ekawati menunjukkan dirinya negatif mengonsumsi psikotropika jenis pil Happy Five.

